Олег Гончар

Известный немецкий инженер Вольф Циммерманн, который разрабатывал новый двигатель Ferrari для Формулы-1 на следующий сезон, покинет итальянскую команду, сообщает F1 Technical News в социальных сетях.

По слухам, Циммерманн может присоединиться к Audi, которая дебютирует в Формуле-1 в 2026 году на базе команды Sauber. Вместе с ним в немецкий проект может перейти еще один инженер Ferrari — Ларс Шмидт.

Итальянский журналист Лео Туррини предположил, что уход Циммерманна и Шмидта может быть связан либо с сомнениями в перспективах нового двигателя Ferrari, либо с влиянием экс-руководителя команды Маттиа Бинотто, который ныне возглавляет проект Audi и работал с этими инженерами ранее.

Этот переход является частью подготовки Audi к дебюту, которая включает разработку собственной силовой установки и трансформацию Sauber в заводскую команду.

