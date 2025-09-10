Мохаммед бин Сулайем будет баллотироваться на второй срок президента FIA
Выборы главы состоятся 12 декабря в Ташкенте
Действующий президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем официально объявил, что снова будет баллотироваться на эту должность.
Выборы запланированы на 12 декабря в Ташкенте (Узбекистан), сообщает PlanetF1.
Предвыборную кампанию он начал под лозунгом:
«Много сделано. Главное – впереди».
Соперником бен Сулайема может стать бывший стюард Формулы-1 Тим Майер, сын экс-руководителя McLaren Тедди Майера.
