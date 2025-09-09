Олег Гончар

7 сентября на Гран-при Италии команда McLaren установила новый командный рекорд по количеству подиумов за сезон в Формуле-1, сообщает Formula Aerodynamics.

Пилоты Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли второе и третье места соответственно, уступив только Максу Ферстаппену. Этот двойной подиум стал 26-м и 27-м для McLaren в сезоне 2025 года, что превысило предыдущий рекорд в 25 подиумов, установленный Айртоном Сенной и Аленом Простом в 1988 году.

Сезон 2025 года стал чрезвычайно успешным для McLaren благодаря стабильным выступлениям и 12 победам.

Руководитель команды Андреа Стелла отметил, что трасса Монца была вызовом для болида, но двойной подиум стал важным шагом в борьбе за чемпионские титулы.

Напомним, McLaren получит огромные средства от нового титульного спонсора.