Олег Шумейко

Слухи о переходе Макса Ферстаппена из Red Bull в Mercedes оказались правдой, сообщает GP Blog.

По информации источника, окружение четырехкратного чемпиона Формулы-1 выступило инициатором перехода из стана «красных быков». Близкие нидерландца обратились по этому поводу к Mercedes и непосредственно к исполнительному директору «серебряных стрел» Тото Вольффу.

Босс Mercedes проявил интерес к кандидатуре Ферстаппена в качестве пилота команды. Тото даже провел разговор с пилотами команды Джорджем Расселом и Андера Кими Антонелли, сообщив, что есть небольшой шанс переманить Макса, хотя наиболее вероятным вариантом развития событий будет сохранение места в команде обоих действующих гонщиков Mercedes.

Напомним, что Льюис Хэмилтон предложил Ferrari заменить пилота.