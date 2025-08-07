Олег Шумейко

Советник Red Bull Хельмут Марко остался недоволен выступлением команды на Гран-При Венгрии. Слова австрийца приводит f1analytic.com:

Это был наш худший уикенд в сезоне. Мы не смогли заставить шины работать ни на одном этапе. Макс на короткое время ехал в темпе лидеров, но это длилось всего два-три круга.

Возможно, стратегия с одним пит-стопом была бы быстрее, но даже в этом случае он приехал бы шестым или седьмым.

О шансах Ферстаппена на титул в сезоне-2025:

Можем ли мы претендовать на завоевание титула в текущем сезоне? Это, безусловно, невозможно.

Отметим, что Макс Ферстаппен в личном зачёте идет третьим, уступая лидеру Оскару Пиастри 97 очков.

