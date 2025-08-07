У Red Bull больше не верят в чемпионство Ферстаппена
Марк считает провалом выступление команды на Гран-при Венгрии
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Советник Red Bull Хельмут Марко остался недоволен выступлением команды на Гран-При Венгрии. Слова австрийца приводит f1analytic.com:
Это был наш худший уикенд в сезоне. Мы не смогли заставить шины работать ни на одном этапе. Макс на короткое время ехал в темпе лидеров, но это длилось всего два-три круга.
Возможно, стратегия с одним пит-стопом была бы быстрее, но даже в этом случае он приехал бы шестым или седьмым.
О шансах Ферстаппена на титул в сезоне-2025:
Можем ли мы претендовать на завоевание титула в текущем сезоне? Это, безусловно, невозможно.
Отметим, что Макс Ферстаппен в личном зачёте идет третьим, уступая лидеру Оскару Пиастри 97 очков.
