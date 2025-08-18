Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон оценил прогресс Ferrari. Британца цитирует f1analytic.com:

Я думаю, что это действительно позитивный момент, и мы все еще пытаемся извлечь из него пользу... Думаю, у нас есть больше возможностей достичь хороших результатов в этом сезоне. Мы все еще дорабатываем болид.

Но Шарль замечательно поработал, поднявшись на подиум в Бельгии. Мы все еще не достигли темпа McLaren. Будем ли мы это делать, понятия не имею. Я надеюсь на это.