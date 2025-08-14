Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выразил сомнение в правильности решения итальянской команды Ferrari подписать контракт с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Приводит слова Sportskeeda

Я не могу сказать ничего плохого о персонале Ferrari. Но, на мой взгляд, команде нужен человек, который сможет привнести изменения, определить правильное направление развития и достичь поставленных целей.

Не уверен, что выбрать Льюиса боевым пилотом было правильным решением. Да, он талантливый гонщик, но при этом занимается политическими играми — это характерно как для Ferrari, так и для самого Хэмилтона. Хотя, если он сумеет перезапустить свою карьеру, это станет плюсом и для него, и для команды.