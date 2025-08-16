Хэмилтон объяснил, почему подписал контракт с Ferrari
По словам гонщика, команда имеет все необходимое, чтобы достигать больших побед
6 минут назад
Фото: Getty Images
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который ныне выступает за команду Ferrari, высоко оценил работу коллектива. Цитирует Хэмилтона GPblog.
В этом году реакция на изменения, которые мы внедрили во всех сферах, была невероятной. Больше всего меня поражают страсть и желание каждого развиваться и становиться лучше. Вся команда постоянно ищет новые пути для прогресса, и именно поэтому я уверен, что у Ferrari есть все необходимое для больших успехов. Я искренне верю в это — именно поэтому и подписал контракт с командой.
