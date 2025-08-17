Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о Льюисе Хэмилтоне в Ferrari. Слова немца приводит f1analytic.com:

Перед началом сезона я предупреждал, что ситуация в Ferrari может измениться. Сейчас замечаю, что в его поведении много эмоций. Льюис критикует команду за закрытыми дверями и не справляется с машиной – это не приносит пользы никому.

Возможно, Хэмилтон слишком стар, чтобы адаптироваться к новому болиду, или он просто не справляется со своей работой. Я считаю, что решение (о продлении контракта) по Леклеру было принято уже давно. Однако не думаю, что Хэмилтон покинет команду во время сезона.