Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, в какой дисциплине на Олимпиаде хотел бы себя попробовать. Британца цитирует f1analytic.com:

Если бы у меня был выбор, какой спортивной дисциплиной из олимпийского списка заниматься, это был бы бобслей. Я всегда мечтал попробовать бобслей. У Гренады нет своей команды, поэтому, возможно, я взял бы своего лучшего друга Джека, нашел бы ещё пару парней из Гренады и собрал бы команду по бобслею.

Или... Ну, я обожаю лыжные гонки, а ещё стрельбу. В стрельбе я бы всех победил, потому что отлично стреляю, так что... В лыжных гонках я слабее, но только что узнал, что есть ямайский лыжник, который выступает просто потрясающе, учитывая, что на Ямайке нет снега. Это крутая история. Но для лыж нужен хороший рост, а у меня его нет, так что, наверное, нужно выбрать другой вид. А вот в бобслее я бы точно всех победил.