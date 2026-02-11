Семикратный чемпион мира Формулы-1 и пилот Ferrari Льюис Хэмилтон прокомментировал особенности новых болидов, которые используются в нынешнем сезоне.

Британец обратил внимание на изменение характера управления машиной и сложность работы с энергосистемами. По его словам, несмотря на то что болид стал комфортнее в управлении, вопросы скорости и энергоменеджмента вызывают вопросы. Слова приводит The Race.

Думаю, сейчас мы медленнее, чем в GP2, да? Такое ощущение. В целом, конечно, это более приятный в управлении автомобиль.

В Барселоне на квалификационном круге ты проезжаешь 600 метров по инерции, просто катишься накатом. А гонки — это не об этом.

Управление энергопотреблением? Это очень сложно. Просто невероятно сложно. Я был на собрании несколько дней назад, нам все детально объясняли — создается впечатление, что для полного понимания нужна научная степень. Что касается управления болидом, я бы сказал, все довольно просто. Возможно, в гоночном режиме все будет иначе — посмотрим.