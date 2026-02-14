Хэмилтон заявил, что новые машины Формулы-1 медленнее болидов в Ф-2.
Льюис признался, что управление энергопотреблением дается нелегко
18 минут назад
Фото: Ferrari
<drupal-entity data-entity-type="paragraph" data-entity-uuid="00045037-1a26-4d0a-b10b-acdb349a7103" data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor">&NBSP;</drupal-entity><p>Семикратный чемпион Формулы-1 <strong>Льюис Хэмилтон</strong> высказался о вождении новых болидов Ferrari на тестах перед сезоном-2026. Пилота цитирует <a href="https://f1analytic.com/news/63860hemilton-take-vrazhennya-szo-ci-bolidi-povilnishi-anizh-u-gp2.html">f1analytic.com</a>:</p><drupal-entity data-entity-type="paragraph" data-entity-uuid="608082c7-7d8f-4af3-bd44-2b4cda4bb6fd" data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor">&NBSP;</drupal-entity><drupal-entity data-entity-type="paragraph" data-entity-uuid="ce244098-08bd-4011-8452-d2ee4649602b" data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor">&NBSP;</drupal-entity><p>Чемпион Формулы-1 заявил, что <a href="https://xsport.ua/ua/autosport_s/news/norris-starty-u-formuli-1-stanut-nabahato-skladnishymy/">старты в новом сезоне станут сложнее</a>. </p>
