Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон оценил состояние дел в Ferrari накануне старта сезона-2026. Британца цитирует f1analytic.com:

Безусловно, нам есть над чем работать, чтобы улучшить ситуацию - как, впрочем, и всем другим. Но я думаю, что у нас прошли отличные брифинги, все настроены серьезно – я чувствую, что победный менталитет у каждого члена команды сильнее, чем когда-либо, так что это положительно.

Все настроены позитивно и невероятно вдохновенно. У нас нет иллюзий. Мы знаем, что нас ждет работа. Mercedes также показал отличный темп. Думаю, Red Bull и Haas тоже провели серьезные сессии, поэтому мы не можем точно знать наше место, но считаю, что это уверенное начало и мы действительно можем строить наш путь отсюда.

Возможно, нам нужно будет сделать несколько серьезных прыжков, и технология станет ключевым фактором. Главное – ничего не упустить и не оставить никаких проблем нерешенными, быть предельно ясными и точными в коммуникации и принятых решениях. Нужны усилия каждого из нас в лучшем виде. И я вижу, что в этом году все пришли с новой энергией – это здорово.