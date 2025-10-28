Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон в интервью Sky Sports высказался о борьбе за титул в сезоне-2025 между Ландо Норрисом, Оскаром Пиастри и Максом Ферстаппеном:

Прекрасно видеть, что сейчас у нас продолжается эта масштабная битва. Я, как и вы, не знаю, чего на самом деле ожидать.

У нас есть три невероятно талантливых пилота. Я не могу предсказать, как они все себя поведут. Но, конечно, Макс выигрывал (титул) четыре раза, поэтому он знает, что это такое, и быть охотником намного легче, чем защищать первую позицию.

Когда ты лидируешь, а кто-то сокращает твое преимущество, это влияет на тебя больше, чем когда ты преследуешь. Если ты преследуешь, тебе нечего терять, в отличие от того, когда ты лидируешь.

Интересно будет посмотреть, как они с этим справятся. Мы все станем свидетелями этого, и в любом случае, это будет захватывающе.