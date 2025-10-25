Ферстаппен: «В борьбе за титул помешать может только неудача»
Нидерландский гонщик Red Bull считает, что на пути к пятому чемпионскому титулу его может остановить только стечение обстоятельств
около 1 часа назад
Четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен в комментарии RacingNews365 поделился мыслями о борьбе за титул в сезоне-2025.
Пилот команды Red Bull отметил, что главным соперником в чемпионской гонке может стать не соперник на трассе, а обычное невезение.
Наибольшая угроза — это случайность. Можешь попасть в аварию, получить прокол, неудачно оказаться под появление машины безопасности. Или просто заболеть, поскользнуться в душе и сломать ногу. Такое может случиться с кем угодно. Я стараюсь не думать о таких вещах. Надеюсь, мы хорошо выступим на Гран-при Мексики — это поможет в чемпионской борьбе.
