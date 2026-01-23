Хэмильтон — о новом болиде Ferrari: «Это самый большой вызов за всю карьеру»
Пилот Ferrari рассказал о своем участии в развитии болида
около 1 часа назад
Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон поделился первыми впечатлениями от работы над новым болидом команды SF-26, презентация которого состоялась сегодня. Слова приводит пресс-служба команды.
По словам британского гонщика, сезон-2026 станет особенным из-за масштабных изменений правил, которые повлияют на все команды Формулы-1.
Сезон-2026 представляет огромный вызов для всех. С началом новой эры всё вращается вокруг развития команды и движения вперед в едином направлении.
Я тесно работал с инженерами, чтобы помочь определить четкое направление развития машины. Это будет невероятно важный год с технической точки зрения. Пилот будет играть центральную роль в управлении энергией, понимании новых систем и внесении своего вклада в развитие болида.
