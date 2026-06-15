Денис Седашов

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал абсолютным рекордсменом автодрома Барселона-Каталунья по количеству выигранных гонок. Британский пилот сумел превзойти историческое достижение легендарного Михаэля Шумахера, которое держалось более двадцати лет.

Шумахер за свою карьеру одержал триумф в Каталонии шесть раз (в 1995, 1996, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах), выступая за Benetton и Ferrari.

Хэмилтон же записал на свой счет уже седьмую победу на испанском треке. Шесть раз Льюис поднимался на высшую ступень пьедестала в Барселоне как пилот Mercedes (в 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах), а рекордную седьмую победу добился уже в составе команды Ferrari.

Хэмилтон в Барселоне впервые выиграл гонку, выступая за Ferrari.