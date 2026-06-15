Денис Седашов

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в тяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу, который в эти дни проходит в США, Канаде и Мексике.

Украинский боксер лаконично определил главного претендента на победу в турнире, сделав ставку на европейскую сборную и её капитана. Слова приводит DAZN.

Это будет Португалия и Криштиану Роналду. Александр Усик

Напомним, сборная Португалии выступает в группе K, где её соперниками станут команды ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.

Из-за непогоды в США сборная Португалии отменила тренировку и пресс-конференцию на ЧМ-2026.