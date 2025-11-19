Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон рассказал, какие ожидания у него перед началом сезона-2026. Семикратного чемпиона Ф-1 цитирует f1analytic.com:

Я никогда ничего не жду, кроме того, что мы всегда будем выкладываться на полную. Я знаю, что все работают так усердно, как только могут, чтобы убедиться, что в следующем году мы начнем правильно.

Понятия не имею, где мы окажемся, но я надеюсь на лучшее и держу кулаки.