Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер выразил свое мнение о выступлениях Льюиса Хэмилтона за Ferrari. Немца цитирует f1analytic.com:

У Ferrari в запасе молодой Оливер Берман, который творит невероятное в составе Haas. И стоить он будет значительно меньше по сравнению с Хэмилтоном. Есть ощущение, что гонки Формулы-1 стали для Хэмилтона слишком быстрыми.

Думаю, Льюису нужно очень много сил, чтобы проехать хороший круг в квалификации. Ему приходится больше выкладываться, чтобы обойти Леклера, из-за этого он начинает делать ошибки. Хэмилтон не может нормально контролировать машину Ferrari, начинает ошибаться и теряет на это время.