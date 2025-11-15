Денис Седашов

Семикратный чемпион мира Формулы-1 и пилот Ferrari Льюис Хэмилтон принял участие в коротком блиц-интервью, где ответил на вопросы о своих фаворитах в спорте.

На вопрос о любимом футболисте он назвал сразу двоих — Винисиуса Жуниора и Неймара. А вот между Месси и Роналду, по словам Хэмилтона — все же больше восхищается мастерством Лионеля Месси.

Величайшим гонщиком в истории британский пилот считает Айртона Сенну. Самым сильным соперником, с которым ему приходилось бороться на трассе, он назвал Себастьяна Феттеля.

А среди любимых автодромов Хэмилтон выделил Сильверстоун — домашнюю трассу для британцев.

Этот сезон стал для Хэмилтона первым в составе Ferrari.

