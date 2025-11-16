Денис Седашов

Пилот Ferrari и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился мыслями о выступлениях молодых гонщиков в Формуле-1. По его словам, он с восхищением следит за тем, как новое поколение проявляет себя в чемпионате.

Хэмилтон вспомнил свой дебют в 2007 году и отметил, что молодым пилотам приходится работать в условиях большого давления — не только на трассе, но и в соцсетях. Слова приводит Crash.

Приятно смотреть, как молодежь работает и достигает результатов. Они отдаются делу и делают это с улыбкой. Льюис Хэмилтон

Он также подчеркнул, что планирует поддерживать молодых гонщиков даже после завершения карьеры.

Леклер ответил, за счёт чего Ferrari финиширует на второй позиции в Кубке Конструкторов.