Хэмилтон поделился мыслями о молодых гонщиках в Формуле-1
Пилот Ferrari отметил самоотдачу пилотов
около 4 часов назад
Фото: Getty Images
Пилот Ferrari и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился мыслями о выступлениях молодых гонщиков в Формуле-1. По его словам, он с восхищением следит за тем, как новое поколение проявляет себя в чемпионате.
Хэмилтон вспомнил свой дебют в 2007 году и отметил, что молодым пилотам приходится работать в условиях большого давления — не только на трассе, но и в соцсетях. Слова приводит Crash.
Приятно смотреть, как молодежь работает и достигает результатов. Они отдаются делу и делают это с улыбкой.
Он также подчеркнул, что планирует поддерживать молодых гонщиков даже после завершения карьеры.
