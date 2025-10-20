Денис Седашов

Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон установил новый антирекорд итальянской команды. На Гран-при США британский гонщик финишировал четвёртым, проведя уже 19-й старт за Ferrari, так и не поднявшись на подиум.

Предыдущее такое достижение принадлежало французскому пилоту Дидье Пирони, который выступал за Ferrari с 1981 по 1982 год и впервые попал на подиум в 19-й гонке на Гран-при Сан-Марино 1982 года, где одержал победу. Хэмилтон превзошёл этот результат, проведя больше стартов без призовых финишей.

На Гран-при США победу одержал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, заняв первое место на подиуме.

Ферстаппен выиграл Гран-При США, лидер чемпионата финишировал вне подиума.