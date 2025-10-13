Экс-пилот Формулы-1 Дерек Дэйли оценил перспективы Льюиса Хэмилтона в Ferrari. Бывший гонщик сомневается, что семикратный чемпион Ф-1 сможет вернуться на вершину. Дэйли цитирует f1analytic.com:

Ferrari в худшем положении среди всех команд пелотона. Не думаю, что в команде сделали правильные шаги для исправления ситуации. Хэмилтон – одна из самых больших историй успеха в истории Формулы-1. Он сам привел чемпионат туда, где он никогда не был, – в мир моды, например. У него была величие чемпиона, которую, честно говоря, я не припомню ни у кого другого.

Но эти времена прошли. И они больше не вернутся. В жизни каждого спортсмена наступает момент, когда инстинкты и реакция уже не те, что 15 лет назад. Эти времена прошли и для Ferrari. Стоит признать, что приглашение Хэмилтона – маркетинговое решение, а не гоночное.