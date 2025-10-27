Денис Седашов

Пилот команды Ferrari Льюис Хэмилтон в комментарии для Sportskeeda раскритиковал FIA за двойные стандарты после получения штрафа в 10 секунд на Гран-при Мексики.

Стюарды наказали британца за превышение границ трассы в четвёртом повороте, где он, по их мнению, получил преимущество. В то же время действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, который совершил похожий маневр, избежал наказания.

Я разочарован решением судей. Это откровенное лицемерие и двойные стандарты — все очевидно. Льюис Хэмилтон

