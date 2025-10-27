Хемилтон раскритиковал FIA после штрафа на Гран-при Мексики
Британский пилот Ferrari отреагировал на 10-секундный штраф на Гран-при Мексики
44 минуты назад
Фото: Getty Images
Пилот команды Ferrari Льюис Хэмилтон в комментарии для Sportskeeda раскритиковал FIA за двойные стандарты после получения штрафа в 10 секунд на Гран-при Мексики.
Стюарды наказали британца за превышение границ трассы в четвёртом повороте, где он, по их мнению, получил преимущество. В то же время действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, который совершил похожий маневр, избежал наказания.
Я разочарован решением судей. Это откровенное лицемерие и двойные стандарты — все очевидно.
Ферстаппен: «В борьбе за титул может помешать только невезение».