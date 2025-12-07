«Выброшу телефон в корзину». Хэмилтон высказался о усталости от сезона в Формуле-1
Британец признался, что устал от бешеного ритма
8 минут назад
Фото: Getty Images
Пилот Ferrari и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал, что после завершения сезона Формулы-1-2025 он стремится максимально отдохнуть и отойти от всех забот. Слова приводит PlanetF1.
Сейчас я просто жду перерыва. Хочу отключиться, ни с кем не говорить. Со мной не будет телефона. Не могу дождаться, когда избавлюсь от всех этих дел — фотосессий, постоянного графика. Жду момента, когда всего этого не будет.
Хэмилтон завершил сезон с худшим показателем в карьере.