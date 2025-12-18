Росберг: «Ситуация Хэмилтона в Ferrari портит его репутацию»
Нико считает, что Льюису трудно справляться с давлением отрицательных результатов
около 13 часов назад
Фото: Ferrari
Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказался по поводу выступлений Льюиса Хэмилтона в Ferrari. Немца цитирует f1analytic.com:
Ему действительно трудно со всем этим справляться, потому что его напарник по команде его обгоняет, а он в это время борется за попадание во второй сегмент квалификации и постоянно вылетает с трассы. Это настоящий ужас.
Думаю, что для него лично ситуация даже хуже, чем кажется. Он лучше, и мы никогда не будем возражать, но все это немного портит его репутацию.
