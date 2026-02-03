Семиразовый чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался о болиде на сезон-2026. Пилота Ferrari цитирует f1analytic.com:

Это поколение болидов на самом деле немного веселее в управлении. Они склонны к избыточной поворачивоемости, резкие, с пробуксовкой. Их немного проще поймать, и я определенно могу сказать, что получаешь больше удовольствия.

Мы не обманываем себя, знаем, что у нас есть над чем работать. Mercedes тоже отлично поработал. Думаю, Red Bull и Haas также провели хорошие заезды, поэтому мы не знаем точно, где находимся. Но я думаю, что первая неделя выдалась удачной, и мы действительно можем начать с этого.