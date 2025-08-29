Баррикелло: «Хэмилтон сможет снова победить в Ferrari»
Рубенс не считает, что Льюис начал терять навыки
около 1 часа назад
Фото: Ferrari
Бывший пилот Ferrari Рубенс Баррикелло высказался о перспективах Льюиса Хэмилтона в итальянской команде. Слова бразильца приводит f1analytic.com:
Он супергонщик, который заслуживает всего, чего достиг в прошлом. Дело не в том, что он разучился пилотировать болид.
Я абсолютно уверен, что Хэмилтон сможет снова победить, если машина Ferrari 2026 года будет достаточно хорошей, чтобы бороться за титул.
