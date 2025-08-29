Бывший пилот Ferrari Рубенс Баррикелло высказался о перспективах Льюиса Хэмилтона в итальянской команде. Слова бразильца приводит f1analytic.com:

Он супергонщик, который заслуживает всего, чего достиг в прошлом. Дело не в том, что он разучился пилотировать болид.

Я абсолютно уверен, что Хэмилтон сможет снова победить, если машина Ferrari 2026 года будет достаточно хорошей, чтобы бороться за титул.