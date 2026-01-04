«Конфликт рано или поздно возникнет». Расселл оценил идею выступлений с Ферстаппеном
Пилот Mercedes объяснил, почему такие союзы редко бывают стабильными
около 1 часа назад
Британский пилот Формулы-1 Джордж Расселл, который выступает за команду Mercedes, прокомментировал возможность совместных выступлений с четырехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.
По словам Расселла, противостояние между топ-пилотами в одной команде почти неизбежно. Слова приводит Auto Motor und Sport.
Когда сильнейшие гонщики соревнуются бок о бок, конфликт рано или поздно возникает. Но формат, который был у "Мерседес" с Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом, был идеальным для команды.
