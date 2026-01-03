Владимир Кириченко

Завершились всі чвертьфінали молодежного чемпионата мира 2026, который проходит в США, по итогам которых стали известны все участники 1/2 финала турнира.

В полуфинал турнира вышли сборные Чехии, Швеции, Финляндии и Канады.

На стадии 1/4 финала Швеция уверенно обыграла национальную команду Латвии со счетом 6:3, а коллектив из Чехии переиграл сборную Швейцарии – 6:2, финская сборная в овертайме одолела американцев (4:3), а канадцы разгромили словаков 7:1.

Таким образом, полуфинальные пары выглядят так:

4 января, 23:30, Чехия – Швеция

5 января, 03:30, Финляндия – Канада