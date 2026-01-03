Стали известны полуфинальные пары молодежного ЧМ-2026 по хоккею
Решающие матчи пройдут без участия хозяев турнира
около 3 часов назад
МЧС-2026 / Фото - Yahoo
Завершились всі чвертьфінали молодежного чемпионата мира 2026, который проходит в США, по итогам которых стали известны все участники 1/2 финала турнира.
В полуфинал турнира вышли сборные Чехии, Швеции, Финляндии и Канады.
На стадии 1/4 финала Швеция уверенно обыграла национальную команду Латвии со счетом 6:3, а коллектив из Чехии переиграл сборную Швейцарии – 6:2, финская сборная в овертайме одолела американцев (4:3), а канадцы разгромили словаков 7:1.
Таким образом, полуфинальные пары выглядят так:
4 января, 23:30, Чехия – Швеция
5 января, 03:30, Финляндия – Канада
