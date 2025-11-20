Лидер личного зачета сезона-2025 Формулы-1 Ландо Норрис рассказал, что помогает ему в борьбе за чемпионство. Гонщика McLaren цитирует f1analytic.com:

Все просто – у меня отличная команда людей, которые говорят мне, что делать. У меня отличные тренеры и хорошая группа поддержки, которые в некотором смысле знают меня лучше, чем я сам.

Они определяют, сколько дней отдыха мне нужно, когда работать больше, а когда меньше, когда больше спать. Моя личная команда – наверное, главный элемент во всем этом процессе.