Лидер личного зачета назвал ключ к завоеванию титула Формулы-1
Норрис отметил роль команды в его успехе
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Лидер личного зачета сезона-2025 Формулы-1 Ландо Норрис рассказал, что помогает ему в борьбе за чемпионство. Гонщика McLaren цитирует f1analytic.com:
Все просто – у меня отличная команда людей, которые говорят мне, что делать. У меня отличные тренеры и хорошая группа поддержки, которые в некотором смысле знают меня лучше, чем я сам.
Они определяют, сколько дней отдыха мне нужно, когда работать больше, а когда меньше, когда больше спать. Моя личная команда – наверное, главный элемент во всем этом процессе.
Напомним, что Норрис выиграл Гран-При Бразилии.
Поделиться