Руководитель Mercedes: «Расселл доказал, что заслуживает новый контракт»
Тото Вольф подчеркнул, что команда довольна развитием гонщика
23 минуты назад
Фото: Getty Images
Руководитель команды Mercedes Тото Вольф прокомментировал продление контракта с британским гонщиком Джорджем Расселлом. Цитирует официальный сайт Формулы-1.
Когда ты подписываешь или продлеваешь контракт с пилотом, который прошел путь от молодой команды до лидеров и доказал свой уровень, нужно просто пересмотреть определенные условия и адаптироваться. Именно это мы и сделали.
Напомним, Mercedes объявил о продлении соглашения с Расселлом.
