Рассел: «В следующем году мы будем стремиться к еще большему»
Гонщик Mercedes подвел итоги выступления команды в 2025 году
около 2 часов назад
Фото: Mercedes
Пилот Mercedes Джордж Рассел подвел итоги сезона-2025 в своем Instagram:
2025 год, подводим итоги. Рады помочь команде стать вторыми в Кубке конструкторов! В следующем году будем стремиться к еще большему. Это были настоящие американские горки с невероятными взлетами и множеством уроков. Гордимся тем, что завоевали 2 победы и 9 подиумов. Мы продолжали бороться вместе как команда, гонка за гонкой. Не смогли бы сделать это без невероятных людей за кулисами, на трассе и на базе. Благодарим команду за всю тяжелую работу и преданность!
