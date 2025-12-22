CEO Red Bull Оливер Минцлафф в интервью De Telegraaf ответил, каким видит будущее Макса Ферстаппена в команде:

Самое важное для любого спортсмена – это видеть, как каждый в команде выкладывается на полную.

Конечно, Макс всегда хочет побеждать и иметь лучшую возможную машину, но мы тоже. Пока Макс чувствует, что мы работаем над этим и делаем все возможное, я думаю, он останется нам верным.

На мой взгляд, нет никаких сомнений, что Макс Ферстаппен завершит свою карьеру в Red Bull.