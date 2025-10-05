«Макларен» досрочно выиграл Кубок конструкторов Формулы-1 сезона 2025.
Британская команда имеет в активе 650 очков
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
На городском автодроме Marina Bay состоялась основная гонка 18-го этапа сезона Формулы-1 — Гран-при Сингапура, по итогам которой британская команда McLaren досрочно завоевала Кубок конструкторов сезона-2025.
После 18 этапов McLaren уверенно возглавляет командный зачет, имея 650 очков. Их ближайший преследователь — Mercedes — отстает ровно вдвое, с 325 очками.
