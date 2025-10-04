Женская и мужская сборные Украины узнали соперников на Евро-2026 по волейболу
Стартовые матчи национальных сборных пройдут в августе и сентябре соответственно
31 минуту назад
Фото: volleyballworld
Женская и мужская национальные сборные Украины узнали соперников на чемпионате Европы-2026 по волейболу.
Женская сборная Украины попала в группу B, где соперниками станут Чехия, Австрия, Сербия, Болгария и Греция. Матчи группового этапа чемпионата Европы-2026 пройдут 21 августа — 6 сентября в Чехии.
Мужская сборная Украины также попала в группу B, где ее соперниками будут Польша, Болгария, Северная Македония, Португалия и Израиль. Групповой этап для мужчин пройдет 9-26 сентября в Болгарии.
Польша завоевала бронзу чемпионата мира по волейболу.