Усик передал свои перчатки для благотворительного аукциона и сделал пожертвование на восстановление музея Шухевича.
Лидер тяжеловеса до конца поддерживает свою страну
около 1 часа назад
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик(24-0, 15 КО) присоединился к восстановлению музея Романа Шухевича во Львове.
Усик передал свои перчатки для благотворительного аукциона и сделал донат в 100 тысяч гривен.
Перчатки Александра будут разыграны в следующем месяце. Условия розыгрыша и детали участия будут сообщены дополнительно.
Музей Романа Шухевича был разрушен в результате атаки шахедов 1 января. 80% средств на восстановление согласились профинансировать восстановление, 20% работ — благоустройство и наполнение экспозиции — будут оплачены за счет сбора, который публично проводит ОО «Новый Музей» при поддержке Львовского городского совета.
