Олег Гончар

Транснациональная финансовая корпорация Mastercard станет титульным спонсором команды Формулы-1 McLaren с сезона 2026 года, сообщает The Athletic.

Команда, которая будет выступать под названием McLaren Mastercard Formula 1 Team, получит от спонсора $100 млн за сезон. Контракт будет действовать до 2030 года, что делает его крупнейшим в истории титульного спонсорства Формулы-1 и самым масштабным для McLaren.

McLaren не имел титульного спонсора с 2013 года, когда завершилось сотрудничество с Vodafone. С 2024 года Mastercard был партнером команды, но не титульным спонсором.