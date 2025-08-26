Директор McLaren Зак Браун рассказал, что стало ключом к успеху команды. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Принятие лимита на бюджет команд в Ф-1 было очень важным. И нам повезло со временем, учитывая пандемию коронавируса. Конечно, это было ужасное событие, и оно оказало колоссальное давление на спорт. И пандемия наступила именно в тот момент, когда шло обсуждение бюджетного лимита, который должен был значительно увеличиться.

Так что нам немного повезло со временем, поскольку это позволило мне приложить еще большие усилия, чтобы снизить бюджетный лимит.