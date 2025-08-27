McLaren получил титульного спонсора с сезона 2026 года
Команда выступит под новым названием
около 2 часов назад
Транснациональная финансовая корпорация Mastercard станет титульным спонсором команды Формулы-1 McLaren с сезона 2026 года, сообщила пресс-служба команды. Таким образом, команда будет выступать под названием McLaren Mastercard Formula 1 Team.
Исполнительный директор McLaren Зак Браун заявил, что болельщикам понравится их сотрудничество.
«Наши болельщики — самые важные для нас. Я рад открыть новую главу партнерства с Mastercard, обещая нашей «папайской семье» по всему миру незабываемые впечатления. Mastercard разделяет нашу страсть и ценности, что делает их идеальным титульным спонсором».
McLaren не имел титульного спонсора с 2013 года, когда завершилось соглашение с Vodafone. Mastercard сотрудничает с командой с 2024 года как партнер, но теперь выходит на новый уровень.
Напомним, директор McLaren рассказал, как пандемия коронавируса позитивно повлияла на команду.
Поделиться