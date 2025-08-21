Руководитель McLaren Андреа Стелла рассказал, какие слабые стороны есть у болида команды. Слова функционера приводит f1analytic.com:

У нас все еще есть слабые места. Речь идет о скоростных поворотах, таких как «Копс» (в Сильверстоуне) или Pouhon (в Спа). Наша машина там не самая быстрая.

Кроме того, вероятно, мы не самые быстрые при прохождении низкоскоростных поворотов. Но большинство поворотов в чемпионате среднескоростные, и, безусловно, в этом диапазоне наша машина, судя по имеющимся данным, лучшая.