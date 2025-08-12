Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о ситуации в McLaren. Немца цитирует f1analytic.com:

Вы видите какое давление. Если вы посмотрите на Марка Уэббера, менеджера Пиастри, то увидите, что он был совсем не в восторге, так как явно хотел, чтобы тот обошел Норриса. Послушайте, Норрис — замечательный гонщик, и он, безусловно, может стать чемпионом мира, но никто в команде не думает, что он — Макс Ферстаппен или кто-то в этом роде.

Поэтому Уэббер, наверное, думал, что Пиастри присоединится к команде и станет супергероем. Это что-то значит для такого парня.

В Венгрии то, что эти двое не столкнулись, скорее успех, чем мудрость. Вот почему, наверное, им всем нужно сесть и немного уменьшить обороты. Иначе рано или поздно мы увидим перед камерой разъяренного Зака Брауна, ведь они выбили друг друга с трассы.