Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис оценил завоевание первого в карьере титула Ф-1. Пилота McLaren цитирует f1analytic.com:

Это одна из вещей, которые заставляют меня гордиться больше всего. Я чувствую, что мне удалось выиграть его так, как я хотел, – не притворяясь тем, кем я не являюсь. Не пытаясь быть таким же агрессивным, как Макс, или таким же настойчивым, какими были другие чемпионы в прошлом – что бы это ни значило.

Я счастлив. Я выиграл по-своему. Я рад, что смог выйти и быть собой и победить. Это определенно делает меня счастливым… Мог ли я выйти и быть больше тем мужчиной, каким, возможно, хотят меня видеть иногда? Мог бы. Но в некотором смысле я гордился бы этим меньше. Вот почему я очень доволен собой. Я сохранял самообладание, оставался верным себе, сосредоточивался на собственной работе и извлек максимум из того, кто я есть.