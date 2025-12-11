Норрис после завоевания чемпионства Формулы-1 отберет номер у Ферстаппена
В следующем сезоне Ландо изменит свою привычную «четвёрку»
37 минут назад
Фото: Getty Images
Новоявленный чемпион Формулы-1 Ландо Норрис определился с номером, под которым будет выступать в сезоне 2026.
Благодаря победе в личном зачете в 2025 году британец имел право выбирать между своим собственным номером и чемпионской «единицей». Норрис сменит свой «четвертый» номер и будет выступать под чемпионским, сообщает
