Лидер чемпионата Формулы-1 сезона-2025 Ландо Норрис оценил уровень Red Bull. Слова пилота McLaren приводит f1analytic.com:

Мы всегда стараемся максимально использовать все, что у нас есть. В Лас-Вегасе мы это сделали, и в следующие выходные мы снова попытаемся выиграть гонку. В конце Абу-Даби увидим, где мы окажемся. Но я очень горжусь всеми. У нас был действительно неровный сезон – тяжелые периоды, но и очень хорошие моменты. Мы многое узнали за весь сезон, и это также очень ценно для будущих лет.

Если смотреть на скорость за последние несколько недель, они (Red Bull) были быстры. Когда они не проваливают квалификацию, то выигрывают гонку – как это было в Лас-Вегасе, Монце и на других этапах. Борьба сейчас очень плотная. Все может легко сложиться в нашу пользу или их. Нам просто нужно делать работу намного лучше.