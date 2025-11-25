Норрис оценил шансы McLaren в борьбе за титул: «Нужно работать еще лучше»
Пилот отметил борьбу с Red Bull
около 2 часов назад
Британский пилот Формулы-1 Ландо Норрис из McLaren оценил ситуацию в титульной борьбе в конце сезона-2025 и подытожил выступления команды. Слова приводит Sky Sports.
Норрис подчеркнул, что McLaren продолжает максимально использовать имеющийся потенциал:
Мы всегда стараемся максимально использовать все, что у нас есть. В Лас-Вегасе нам это удалось, и в следующие выходные мы снова попробуем выиграть гонку. В конце в Абу-Даби увидим, где окажемся. Я очень горжусь всеми. Сезон был неровным — тяжелые периоды, но и очень красивые моменты. Мы многому научились, и это ценно для будущих лет.
Гонщик также отметил форму соперников из Red Bull:
Если смотреть на скорость последних недель, они были очень быстрыми. Когда они не проваливают квалификацию, то выигрывают гонку — как в Лас-Вегасе, Монце и на других этапах. Борьба сейчас очень напряжённая. Всё может легко сложиться в нашу пользу или в их. Нам просто нужно выполнять работу намного лучше.
