Руководитель McLaren Андреа Стелла объяснил, почему Ландо Норрис не смог побороться за победу на Гран-при США с Максом Ферстаппеном. Функционера цитирует f1analytic.com:

Это была довольно многообещающая гонка. Думаю, без борьбы с Шарлем, которая, безусловно, была зрелищной, Ландо имел темп, чтобы одержать победу.

Конечно, обогнать Макса всегда непросто, особенно при стратегии с одним пит-стопом, но по скорости мы были достаточно хороши, чтобы побороться за победу.