Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен в интервью порталу Racingnews365 рассказал, что, по его мнению, станет ключевым фактором в борьбе за пятый титул в сезоне-2025.

Главное — сосредоточиться на стабильных идеальных выступлениях до завершения чемпионата. Тогда появится шанс на титул. Необходимо уделять максимум внимания деталям — именно это будет решать судьбу чемпионства.

Со своей стороны я стараюсь каждый уикенд максимально настроить болид и избегать ошибок на трассе.