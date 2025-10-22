Ферстаппен: «Только идеальные выступления дадут шанс на чемпионство»
Макс подчеркнул, что именно дисциплина может стать решающей в борьбе за титул
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен в интервью порталу Racingnews365 рассказал, что, по его мнению, станет ключевым фактором в борьбе за пятый титул в сезоне-2025.
Главное — сосредоточиться на стабильных идеальных выступлениях до завершения чемпионата. Тогда появится шанс на титул. Необходимо уделять максимум внимания деталям — именно это будет решать судьбу чемпионства.
Со своей стороны я стараюсь каждый уикенд максимально настроить болид и избегать ошибок на трассе.
