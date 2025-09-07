Пилот Red Bull Макс Ферстаппен после гонки поделился впечатлениями после победы на Гран-при Италии.

Это был отличный день для нас. На первом круге нам немного не повезло, но потом мы просто летели. Машина работала прекрасно, я смог поддерживать темп на первом отрезке, пит-стоп провели в нужный момент, а в конце я мог более агрессивно атаковать на «харде».

Фантастическая работа всей команды, весь уикенд мы были в борьбе. Очень приятно победить здесь.