Ферстаппен – о победе на Гран-при Италии: «Это был фантастический день для нашей команды»
Пилот Red Bull поблагодарил команду за фантастическую работу на протяжении всего уикенда
13 минут назад
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен после гонки поделился впечатлениями после победы на Гран-при Италии.
Это был отличный день для нас. На первом круге нам немного не повезло, но потом мы просто летели. Машина работала прекрасно, я смог поддерживать темп на первом отрезке, пит-стоп провели в нужный момент, а в конце я мог более агрессивно атаковать на «харде».
Фантастическая работа всей команды, весь уикенд мы были в борьбе. Очень приятно победить здесь.
Напомним, вторым в гонке финишировал Ландо Норрис из McLaren, а третьим – его напарник Оскар Пиастри, также из McLaren.
Ферстаппен установил рекорд скорости в Формуле-1 на трассе в Монце.